Полоз Артём Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Полоз Кондратий Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полоз Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Полоз Иван Артёмович
Мать ребёнка: Полоз Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Полоз Елизавета Ивановна
Смерть
После 1858