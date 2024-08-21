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Полоз Артём Кондратьевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Полоз Кондратий Петрович

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полоз Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Полоз Иван Артёмович

Мать ребёнка: Полоз Елизавета Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Полоз Игнатий Артёмович

Мать ребёнка: Полоз Елизавета Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858

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