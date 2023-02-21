Яковлев Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1999
Мать ребёнка: Дымчан Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
24.02.?
Мать ребёнка: Дымчан Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
24.02.?
Дочь: Яковлева Надежда Петровна
Мать ребёнка: Дымчан Антонина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно