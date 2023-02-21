Яковлев Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1999

Сын: Яковлев Даниил Петрович

Мать ребёнка: Дымчан Антонина Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.02.?

Сын: Яковлев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Дымчан Антонина Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.02.?

Дочь: Яковлева Надежда Петровна

Мать ребёнка: Дымчан Антонина Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дымчан Антонина Николаевна

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