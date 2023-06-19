Панфилова, Фомина (Чекалова) Агафья
Место рождения
Дата рождения05.02.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1873
Отец: Чекаловъ Григорій
Мать: Чекалова Авдотья
Бракосочетание
22.01.1893
Муж: Панфиловъ Иванъ
Рождение ребёнка
?.12.1893
Сын: Панфиловъ Николай
Отец ребёнка: Панфиловъ Иванъ
Бракосочетание
06.06.1894
Муж: Фоминъ Петръ
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан