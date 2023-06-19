Панфилова, Фомина (Чекалова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова, Фомина (Чекалова) Агафья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.02.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1873

Отец: Чекаловъ Григорій

Мать: Чекалова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1893

Муж: Панфиловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.12.1893

Сын: Панфиловъ Николай

Отец ребёнка: Панфиловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.06.1894

Муж: Фоминъ Петръ

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан