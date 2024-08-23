Климушкина Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушкина Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

После 1927

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климушкин Яков Фёдорович

Рождение ребёнка
27.12.1924

Сын: Климушкин Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Климушкин Яков Фёдорович

Рождение ребёнка
28.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климушкин Яков Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1927

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