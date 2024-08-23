Климушкина Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1904
Дата смертиПосле 1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1924
Сын: Климушкин Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Климушкин Яков Фёдорович
Рождение ребёнка
28.01.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климушкин Яков Фёдорович
Смерть
После 1927