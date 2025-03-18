Хрущов Иван Александрович 25.02.1809 — найти родственников по фамилии на Familio

Хрущов Иван Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 25.02.1809

умер 17.12.1876

Отец
Хрущов Александр Иванович1769 г.р.
Мать
Хрущова (Телегина) Мария ПетровнаПосле 1780 г.р.
Супруги
Хрущова (Палицына) Елизавета Михайловна1818 г.р.
Дети
Глаголева (Хрущова) Екатерина ИвановнаПосле 1825 г.р.
Климович (Хрущова) Мария ИвановнаПосле 1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1809

Отец: Хрущов Александр Иванович

Мать: Хрущова (Телегина) Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрущова (Палицына) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
После 1825

Дочь: Климович (Хрущова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Хрущова (Палицына) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
После 1825

Дочь: Глаголева (Хрущова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Хрущова (Палицына) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
14.07.1838

Сын: Хрущов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Хрущова (Палицына) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
27.08.1840

Сын: Хрущов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Хрущова (Палицына) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
09.08.1848

Сын: Хрущов Александр Иванович

Мать ребёнка: Хрущова (Палицына) Елизавета Михайловна

Смерть
17.12.1876

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