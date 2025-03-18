Хрущов Иван Александрович
мужской, родился 25.02.1809
умер 17.12.1876
ОтецХрущов Александр Иванович1769 г.р.
МатьХрущова (Телегина) Мария ПетровнаПосле 1780 г.р.
Супруги
Дети
Глаголева (Хрущова) Екатерина ИвановнаПосле 1825 г.р.
Климович (Хрущова) Мария ИвановнаПосле 1825 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1809
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1825
Дочь: Климович (Хрущова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Хрущова (Палицына) Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
После 1825
Дочь: Глаголева (Хрущова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Хрущова (Палицына) Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
14.07.1838
Мать ребёнка: Хрущова (Палицына) Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
27.08.1840
Мать ребёнка: Хрущова (Палицына) Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
09.08.1848
Сын: Хрущов Александр Иванович
Мать ребёнка: Хрущова (Палицына) Елизавета Михайловна
Смерть
17.12.1876