Киселева Мария Iii Жена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Мария Iii Жена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?? Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1832

Дочь: Гладилова 1, Карпова 2 Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Урядник Р.Камышлова Семенов

Бракосочетание
По 1832

Муж: Киселев Дмитрий Урядник Р.Камышлова Семенов

Рождение ребёнка
02.11.1835

Сын: Киселев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Урядник Р.Камышлова Семенов

Рождение ребёнка
25.07.1839

Дочь: Иванова Параскева Дмитриева

Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Урядник Р.Камышлова Семенов

Рождение ребёнка
23.06.1844

Дочь: Агрипина Дмитриева

Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Урядник Р.Камышлова Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: 1 Муж

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Урядник Р.Камышлова Семенов

Смерть
Неизвестно
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