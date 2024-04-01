Киселева Мария Iii Жена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?? Алексей
Рождение ребёнка
01.03.1832
Бракосочетание
По 1832
Рождение ребёнка
02.11.1835
Сын: Киселев Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Урядник Р.Камышлова Семенов
Рождение ребёнка
25.07.1839
Дочь: Иванова Параскева Дмитриева
Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Урядник Р.Камышлова Семенов
Рождение ребёнка
23.06.1844
Дочь: Агрипина Дмитриева
Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Урядник Р.Камышлова Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: 1 Муж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Киселев Дмитрий Урядник Р.Камышлова Семенов
Смерть
Неизвестно