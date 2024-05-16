Киндеев Валентин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Сын: Киндеев Сергей Валерьевич
Мать ребёнка: Киндеева (Дубровина) Антонина Ильинична
Рождение ребёнка
1960
Сын: Киндеев Николай Валентинович
Мать ребёнка: Киндеева (Дубровина) Антонина Ильинична
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Лунина (Киндеева) Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: Киндеева (Дубровина) Антонина Ильинична