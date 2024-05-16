Киндеев Валентин Александрович 1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Киндеев Валентин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киндеева (Дубровина) Антонина Ильинична

Рождение ребёнка
1958

Сын: Киндеев Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: Киндеева (Дубровина) Антонина Ильинична

Рождение ребёнка
1960

Сын: Киндеев Николай Валентинович

Мать ребёнка: Киндеева (Дубровина) Антонина Ильинична

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Лунина (Киндеева) Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: Киндеева (Дубровина) Антонина Ильинична

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