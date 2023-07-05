Сверчкова (Полонская) Ирина Витольдовна
женский, родилась ?.09.1906
МатьГрибунина (Пашенная) Вера Николаевна07.09.1887 г.р.
ОтецПолонский Витольд Альфонсович1879 г.р.
Супруги
Сверчков Сергей Николаевич28.06.1898 г.р.
Дети
Сверчков Владимир Сергеевич1933 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Сын: Сверчков Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Сверчков Сергей Николаевич