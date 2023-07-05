Сверчкова (Полонская) Ирина Витольдовна ?.09.1906 — найти родственников по фамилии на Familio

Сверчкова (Полонская) Ирина Витольдовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась ?.09.1906

Мать
Грибунина (Пашенная) Вера Николаевна07.09.1887 г.р.
Отец
Полонский Витольд Альфонсович1879 г.р.
Супруги
Сверчков Сергей Николаевич28.06.1898 г.р.
Дети
Сверчков Владимир Сергеевич1933 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1906

Отец: Полонский Витольд Альфонсович

Мать: Грибунина (Пашенная) Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сверчков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Сверчков Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Сверчков Сергей Николаевич

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