Князеделев Спиридон Никитич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Князеделев Спиридон Никитич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился Неизвестно

умер До 1745

Отец
Князеделев НикитаНеизвестно г.р.
Супруги
Князеделева Устинья Нефедовна1672 г.р.
Дети
Долгушева (Князеделева) Пелагея Спиридоновна1722 г.р.
Князеделев Максим Спиридонович1738 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Князеделев Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князеделева Устинья Нефедовна

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Долгушева (Князеделева) Пелагея Спиридоновна

Мать ребёнка: Князеделева Устинья Нефедовна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Князеделев Максим Спиридонович

Мать ребёнка: Князеделева Устинья Нефедовна

Смерть
До 1745

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