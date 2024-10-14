Князеделев Спиридон Никитич
мужской, родился Неизвестно
умер До 1745
ОтецКнязеделев НикитаНеизвестно г.р.
Супруги
Князеделева Устинья Нефедовна1672 г.р.
Дети
Князеделев Максим Спиридонович1738 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Князеделев Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Долгушева (Князеделева) Пелагея Спиридоновна
Мать ребёнка: Князеделева Устинья Нефедовна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Князеделев Максим Спиридонович
Мать ребёнка: Князеделева Устинья Нефедовна
Смерть
До 1745