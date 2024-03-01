Фон Ливен Михаил Александрович 08.09.1948 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Ливен Михаил Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 08.09.1948, Лондон

Мать
Монахан Вероника Эйлин Мэри18.10.1917 г.р.
Отец
Фон Ливен Александр Павлович13.09.1919 г.р.
Супруги
Харрис Сьюзан Маргарет11.04.1949 г.р.
Дети
Фон Ливен София Михайловна14.06.1982 г.р.
Фон Ливен Тоби Михайлович24.09.1983 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1948

Отец: Фон Ливен Александр Павлович

Мать: Монахан Вероника Эйлин Мэри

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харрис Сьюзан Маргарет

город Мертир Тидфил, Уэльс, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Рождение ребёнка
14.06.1982

Дочь: Фон Ливен София Михайловна

Мать ребёнка: Харрис Сьюзан Маргарет

Рождение ребёнка
24.09.1983

Сын: Фон Ливен Тоби Михайлович

Мать ребёнка: Харрис Сьюзан Маргарет

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