Фон Ливен Михаил Александрович
мужской, родился 08.09.1948, Лондон
МатьМонахан Вероника Эйлин Мэри18.10.1917 г.р.
ОтецФон Ливен Александр Павлович13.09.1919 г.р.
Супруги
Харрис Сьюзан Маргарет11.04.1949 г.р.
Дети
Фон Ливен София Михайловна14.06.1982 г.р.
Фон Ливен Тоби Михайлович24.09.1983 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харрис Сьюзан Маргарет
город Мертир Тидфил, Уэльс, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Рождение ребёнка
14.06.1982
Дочь: Фон Ливен София Михайловна
Мать ребёнка: Харрис Сьюзан Маргарет
Рождение ребёнка
24.09.1983
Сын: Фон Ливен Тоби Михайлович
Мать ребёнка: Харрис Сьюзан Маргарет