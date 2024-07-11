Елена Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
в ревизии 1858 - Сергеевна???
Бракосочетание
Неизвестно
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Баяндин Филипп Тихонович
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Баяндина Гликерия Филипповна
Отец ребёнка: Баяндин Филипп Тихонович
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Баяндин Филипп Тихонович
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Смерть
После 1858
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)