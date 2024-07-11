Елена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Ефимовна

Елена Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

в ревизии 1858 - Сергеевна???
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Филипп Тихонович

ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1845

Сын: Баяндин Яков Филиппович

Отец ребёнка: Баяндин Филипп Тихонович

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Баяндина Гликерия Филипповна

Отец ребёнка: Баяндин Филипп Тихонович

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1854

Сын: Баяндин Яким Филиппович

Отец ребёнка: Баяндин Филипп Тихонович

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Смерть
После 1858
Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.