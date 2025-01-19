Потоцкий Павел Платонович 12.12.1857 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Потоцкий Павел Платонович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 12.12.1857

умер 26.08.1938, Киев, Украинская ССР, СССР

Супруги
Потоцкая (Давыдова) Елизавета Денисовна1861 г.р.
Дети
Потоцкий Павел Павлович1888 г.р.
Потоцкий Сергей Павлович1891 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потоцкий Платон Павлович

Мать ребёнка: Потоцкая (Давыдова) Елизавета Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потоцкая (Давыдова) Елизавета Денисовна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Потоцкий Павел Павлович

Мать ребёнка: Потоцкая (Давыдова) Елизавета Денисовна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Потоцкий Сергей Павлович

Мать ребёнка: Потоцкая (Давыдова) Елизавета Денисовна

Смерть
26.08.1938
Киев, Украинская ССР, СССР

Мы используем куки для улучшения работы сайта.