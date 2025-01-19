Потоцкий Павел Платонович
мужской, родился 12.12.1857
умер 26.08.1938, Киев, Украинская ССР, СССР
Супруги
Дети
Потоцкий Павел Павлович1888 г.р.
Потоцкий Сергей Павлович1891 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Потоцкая (Давыдова) Елизавета Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Потоцкая (Давыдова) Елизавета Денисовна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Потоцкая (Давыдова) Елизавета Денисовна
Смерть
26.08.1938
Киев, Украинская ССР, СССР