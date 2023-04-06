Гущин или Малков Илья Евгеньев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГущин или Малков Илья Евгеньев

Гущин или Малков Илья Евгеньев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.10.1871

Жена: Анна Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - Ярославского уезда села Великого крестьянина Евгенияя Дмитриева Гущина или Малкова сын Илья холост, вероисповедания православного, первым браком, 21 лет Невеста - того же села крестьянина Иван... Показать все
Смерть
Неизвестно