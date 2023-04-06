Гущин или Малков Илья Евгеньев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1871
Жена: Анна Иванова
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - Ярославского уезда села Великого крестьянина Евгенияя Дмитриева Гущина или Малкова сын Илья холост, вероисповедания православного, первым браком, 21 лет Невеста - того же села крестьянина Иван... Показать все
Смерть
Неизвестно