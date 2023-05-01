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Никишкин Емельян Косьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1915

Сын: Никишкин Василий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никишкина Матрёна Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никишкина Анна Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никишкина Раиса Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никишкина Надежда Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1943