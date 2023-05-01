Никишкин Емельян Косьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1915
Сын: Никишкин Василий Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никишкина Матрёна Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никишкина Анна Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никишкина Раиса Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никишкина Надежда Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1943