Кондратий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1737
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1666
Сын: Никита Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1737