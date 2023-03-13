Вязовцева Офимья Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязовцева Офимья Потапова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Вязовцевъ Елисей

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Вязовцевъ Елисей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Вязовцевъ Елисей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Вязовцевъ Елисей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Вязовцевъ Семенъ

Отец ребёнка: Вязовцевъ Елисей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вязовцевъ Елисей