Вязовцева Офимья Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Вязовцевъ Елисей
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Вязовцевъ Елисей
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Вязовцевъ Елисей
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Вязовцевъ Елисей
Рождение ребёнка
1778
Сын: Вязовцевъ Семенъ
Отец ребёнка: Вязовцевъ Елисей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вязовцевъ Елисей