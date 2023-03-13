Вязовцевъ Елисей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Вязовцевъ Елисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Вязовцева Офимья Потапова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Вязовцева Офимья Потапова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Вязовцева Офимья Потапова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Вязовцева Офимья Потапова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Вязовцевъ Семенъ
Мать ребёнка: Вязовцева Офимья Потапова
Бракосочетание
Неизвестно