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Вязовцевъ Елисей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Вязовцевъ Елисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Вязовцева Офимья Потапова

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Вязовцева Офимья Потапова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Вязовцева Офимья Потапова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Вязовцева Офимья Потапова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Вязовцевъ Семенъ

Мать ребёнка: Вязовцева Офимья Потапова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вязовцева Офимья Потапова

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