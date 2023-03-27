Шемякина Милица Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемякина Милица Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1936

Дочь: Светлана Игоревна

Отец ребёнка: Шемякин Игорь Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шемякин Игорь Николаевич

Смерть
1996