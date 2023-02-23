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Офтаева Вера Данииловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1867 и 1870

Муж: Офтаев Степан Иванов

Рождение ребёнка
27.03.1873

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Офтаев Степан Иванов

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
?.12.1875

Сын: Офтаев Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Офтаев Степан Иванов

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1879

Сын: Офтаев Григорий Стефанович

Отец ребёнка: Офтаев Степан Иванов

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
19.07.1882

Дочь: Лешина Анна Степановна

Отец ребёнка: Офтаев Степан Иванов

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1884

Дочь: Келасьева Марина Степановна

Отец ребёнка: Офтаев Степан Иванов

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1886

Сын: Офтаев Иван Степанович

Отец ребёнка: Офтаев Степан Иванов

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1889

Дочь: Юртаева (тремасова - 1 Брак) Соломония Степановна

Отец ребёнка: Офтаев Степан Иванов

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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