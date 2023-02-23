Офтаева Вера Данииловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1867 и 1870
Муж: Офтаев Степан Иванов
Рождение ребёнка
27.03.1873
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Офтаев Степан Иванов
Рождение ребёнка
?.12.1875
Сын: Офтаев Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Офтаев Степан Иванов
Рождение ребёнка
03.01.1879
Сын: Офтаев Григорий Стефанович
Отец ребёнка: Офтаев Степан Иванов
Рождение ребёнка
19.07.1882
Дочь: Лешина Анна Степановна
Отец ребёнка: Офтаев Степан Иванов
Рождение ребёнка
13.06.1884
Дочь: Келасьева Марина Степановна
Отец ребёнка: Офтаев Степан Иванов
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Офтаев Степан Иванов
Рождение ребёнка
25.07.1889
Дочь: Юртаева (тремасова - 1 Брак) Соломония Степановна
Отец ребёнка: Офтаев Степан Иванов
Смерть
Неизвестно