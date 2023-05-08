Сомов Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.?
Дочь: Сомова Анна Александровна
Мать ребёнка: Сомова-Демидова Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сомова Кира Александровна
Мать ребёнка: Сомова-Демидова Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно