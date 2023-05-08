Сомов Александр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомов Александр Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.?

Дочь: Сомова Анна Александровна

Мать ребёнка: Сомова-Демидова Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сомова Кира Александровна

Мать ребёнка: Сомова-Демидова Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сомова-Демидова Мария Александровна