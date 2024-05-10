Сивцова Марина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1963
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1963
Отец: Уваров Геннадий Иванович
Мать: Уварова Римма Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сивцов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
10.06.1982
Сын: Сивцов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Сивцов Владимир Владимирович