Сивцова Марина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивцова Марина Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1963

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1963

Отец: Уваров Геннадий Иванович

Мать: Уварова Римма Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сивцов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
10.06.1982

Сын: Сивцов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Сивцов Владимир Владимирович

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