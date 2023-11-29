Якуть Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкуть Константин

Якуть Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоокая Анна Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якуть Станислав Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шот Мария Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шибайло София Зося Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.