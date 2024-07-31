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Самодеенко Фёдор Лукьянович

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Место рождения

Замошица, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

05.06.1878 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Замошица, Себежский муниципальный район, Псковская область
Крещение
08.06.1878 ст.
Чайки, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.01.1905 ст.

Жена: Самодеенко (Шашера) Мария Степановна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.10.1907 ст.

Сын: Самодеенко Афанасий Фёдорович

Мать ребёнка: Самодеенко (Шашера) Мария Степановна

Замошица, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.11.1908 ст.

Дочь: Самодеенко Фёкла Фёдоровна

Мать ребёнка: Самодеенко (Шашера) Мария Степановна

Замошица, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.09.1912 ст.

Дочь: Туловская (Самодеенко) Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: Самодеенко (Шашера) Мария Степановна

Замошица, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1914 ст.

Дочь: Самодеенко Елизавета Фёдоровна

Мать ребёнка: Самодеенко (Шашера) Мария Степановна

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