Самодеенко Фёдор Лукьянович
Место рождения
Дата рождения05.06.1878 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
08.06.1878 ст.
Чайки, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.01.1905 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.10.1907 ст.
Сын: Самодеенко Афанасий Фёдорович
Мать ребёнка: Самодеенко (Шашера) Мария Степановна
Рождение ребёнка
19.11.1908 ст.
Дочь: Самодеенко Фёкла Фёдоровна
Мать ребёнка: Самодеенко (Шашера) Мария Степановна
Рождение ребёнка
11.09.1912 ст.
Дочь: Туловская (Самодеенко) Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: Самодеенко (Шашера) Мария Степановна
Рождение ребёнка
01.09.1914 ст.
Дочь: Самодеенко Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Самодеенко (Шашера) Мария Степановна