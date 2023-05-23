Бучельникова (Волхистова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБучельникова (Волхистова) Анна Федоровна

Бучельникова (Волхистова) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.08.1920

Муж: Бучельников Василий Сергеевич

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно