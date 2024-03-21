Пишкова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пишкова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пишков Иван Егорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пишков Василий Егорович

Отец ребёнка: Пишков Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутских (Пишкова) Полина Егоровна

Отец ребёнка: Пишков Егор

Рождение ребёнка
01.06.1938

Дочь: Виноградова (Пишкова) Любовь Егоровна

Отец ребёнка: Пишков Егор

Смерть
Неизвестно

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