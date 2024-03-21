Пишкова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пишков Иван Егорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пишков Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крутских (Пишкова) Полина Егоровна
Отец ребёнка: Пишков Егор
Рождение ребёнка
01.06.1938
Дочь: Виноградова (Пишкова) Любовь Егоровна
Отец ребёнка: Пишков Егор
Смерть
Неизвестно