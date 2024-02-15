Ермолова (Лебедева) Любовь Ильинична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ермолова (Лебедева) Любовь Ильинична

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Ермолов Николай Александрович19.12.1837 г.р.
Дети
Ермолов Александр Николаевич08.07.1874 г.р.
Ермолов Владимир Николаевич14.02.1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1865

Муж: Ермолов Николай Александрович

Рождение ребёнка
08.07.1874

Сын: Ермолов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ермолов Николай Александрович

Рождение ребёнка
14.02.1876

Сын: Ермолов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Ермолов Николай Александрович

Рождение ребёнка
21.05.1880

Сын: Ермолов Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Ермолов Николай Александрович

Смерть
Неизвестно

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