Ермолова (Лебедева) Любовь Ильинична
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Ермолов Николай Александрович19.12.1837 г.р.
Дети
Ермолов Александр Николаевич08.07.1874 г.р.
Ермолов Владимир Николаевич14.02.1876 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
08.07.1874
Сын: Ермолов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ермолов Николай Александрович
Рождение ребёнка
14.02.1876
Сын: Ермолов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Ермолов Николай Александрович
Рождение ребёнка
21.05.1880
Отец ребёнка: Ермолов Николай Александрович
Смерть
Неизвестно