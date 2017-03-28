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Баулина Вероника Юрьевна
Баулина Вероника Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.03.2017
Пол
Женский
Отец
Баулин Юрий Вадимович
1989 г.р.
Мать
Баулина Оксана Юрьевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.2017
Отец:
Баулин Юрий Вадимович
Мать:
Баулина Оксана Юрьевна
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