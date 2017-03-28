Баулина Вероника Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баулина Вероника Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.2017

Пол

Женский

Отец

1989 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.2017

Отец: Баулин Юрий Вадимович

Мать: Баулина Оксана Юрьевна

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