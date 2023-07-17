Кривов Александр Викторович
Место рождения
Дата рождения25.07.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.2010
Дочь: Кривова Анна Александровна
Мать ребёнка: Кривова (Трофимова) Мария Геннадьевна
Рождение ребёнка
07.01.2014
Дочь: Кривова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Кривова (Трофимова) Мария Геннадьевна