Кривов Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривов Александр Викторович

Кривов Александр Викторович

Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

25.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривова (Трофимова) Мария Геннадьевна

Рождение ребёнка
26.05.2010

Дочь: Кривова Анна Александровна

Мать ребёнка: Кривова (Трофимова) Мария Геннадьевна

Рождение ребёнка
07.01.2014

Дочь: Кривова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Кривова (Трофимова) Мария Геннадьевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.