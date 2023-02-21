Зеленина (Кротова) Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Кротов Иван Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1811 ст.
Муж: Зеленин Иван Козмин
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Фёкла Иванова
Отец ребёнка: Зеленин Иван Козмин
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Зеленин Иван Козмин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834