Зеленина (Кротова) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (Кротова) Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Кротов Иван Тимофеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1811 ст.

Муж: Зеленин Иван Козмин

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Фёкла Иванова

Отец ребёнка: Зеленин Иван Козмин

Рождение ребёнка
1815

Сын: Зеленин Марк Иванович

Отец ребёнка: Зеленин Иван Козмин

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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