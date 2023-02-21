Лейс Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1987
Отец: Лейс Виктор Викторович
Мать: Лейс Елена
Рождение ребёнка
17.10.2013
Дочь: Лейс Антонина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.04.2018
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.06.2021
Сын: Лейс Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: не указана