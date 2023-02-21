Лейс Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛейс Александр Викторович

Лейс Александр Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1987

Отец: Лейс Виктор Викторович

Мать: Лейс Елена

Рождение ребёнка
17.10.2013

Дочь: Лейс Антонина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.04.2018

Сын: Лейс Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.06.2021

Сын: Лейс Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close