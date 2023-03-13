Вилкова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилкова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Евсей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Михайловъ Яковъ

Отец ребёнка: Вилковъ Михаилъ

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Михайловъ Егоръ

Отец ребёнка: Вилковъ Михаилъ

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Юрина Мавра

Отец ребёнка: Вилковъ Михаилъ

Костромского Наместничества Ветлутской округи
Рождение ребёнка
1785

Сын: Вилковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Вилковъ Михаилъ

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вилковъ Михаилъ