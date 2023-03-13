Вилкова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Евсей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Михайловъ Яковъ
Отец ребёнка: Вилковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1753
Сын: Михайловъ Егоръ
Отец ребёнка: Вилковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Юрина Мавра
Отец ребёнка: Вилковъ Михаилъ
Костромского Наместничества Ветлутской округи
Рождение ребёнка
1785
Сын: Вилковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Вилковъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вилковъ Михаилъ