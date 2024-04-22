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Сафронов Михаил Прокофьевич

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

01.11.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
29.05.1920

Жена: Сафронова Анна Петровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.03.1926

Дочь: Сафронова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Сафронова Анна Петровна

Рязановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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