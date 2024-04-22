Сафронов Михаил Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1902
Бракосочетание
29.05.1920
Жена: Сафронова Анна Петровна
Рождение ребёнка
05.03.1926
Дочь: Сафронова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Сафронова Анна Петровна
Рязановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно