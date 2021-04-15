Агафья Григорьева
женский, родилась Около 1749, Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
умерла После 1816
МатьАлена МарковаОколо 1713 г.р.
Супруги
Алексей ТимофеевОколо 1747 г.р.
Дети
Алексей АлексеевОколо 1780 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: не указан
Мать: Алена Маркова
Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Алексей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Тимофеев
Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1816