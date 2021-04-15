Агафья Григорьева Около 1749 — найти родственников по фамилии на Familio

Агафья Григорьева

Автор
МБ
Бухаркина М.

женский, родилась Около 1749, Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

умерла После 1816

Мать
Алена МарковаОколо 1713 г.р.
Супруги
Алексей ТимофеевОколо 1747 г.р.
Дети
Алексей АлексеевОколо 1780 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: не указан

Мать: Алена Маркова

Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Тимофеев

Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Смерть
После 1816

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