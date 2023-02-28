Лаптева (Жабина) Елизавета Елисеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиМежду 1834 и 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Жабин Елисей Андреев
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1830 ст.
Рождение ребёнка
Около ?.01.1833
Отец ребёнка: Лаптев Алексей Семенов
Рождение ребёнка
Около ?.01.1834
Сын: Лаптев Егор Алексеев
Отец ребёнка: Лаптев Алексей Семенов
Смерть
Между 1834 и 1858