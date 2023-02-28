Лаптева (Жабина) Елизавета Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева (Жабина) Елизавета Елисеева

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Между 1834 и 1858

Пол

Женский

Отец

Около 1782 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Жабин Елисей Андреев

Мать: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
26.10.1830 ст.

Муж: Лаптев Алексей Семенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около ?.01.1833

Сын: Лаптев Родион Алексеев

Отец ребёнка: Лаптев Алексей Семенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около ?.01.1834

Сын: Лаптев Егор Алексеев

Отец ребёнка: Лаптев Алексей Семенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Между 1834 и 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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