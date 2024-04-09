Шеломагина (Федулова) Ирина Юрьевна
Место рожденияЖеблахты, Красноярский, Россия, Советский Союз
Дата рождения31.05.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.2000
Дочь: (Шеломагина) Ксения Евгениевна
Отец ребёнка: Шеломагин Евгений Александрович
Рождение ребёнка
18.05.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шеломагин Евгений Александрович