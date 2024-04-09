Шеломагина (Федулова) Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеломагина (Федулова) Ирина Юрьевна

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Место рождения

Жеблахты, Красноярский, Россия, Советский Союз

Дата рождения

31.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1974

Отец: Федулов Юрий Игнатьевич

Мать: (Зазуля) Алевтина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеломагин Евгений Александрович

Рождение ребёнка
14.12.2000

Дочь: (Шеломагина) Ксения Евгениевна

Отец ребёнка: Шеломагин Евгений Александрович

Рождение ребёнка
18.05.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шеломагин Евгений Александрович

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