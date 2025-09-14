Грекова (Бобринская) Софья Владимировна 18.04.1908 — найти родственников по фамилии на Familio

Грекова (Бобринская) Софья Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 18.04.1908, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 20.05.2000, Французская республика

Мать
Бобринская (Никонова) Мария Матвеевна27.07.1883 г.р.
Отец
Бобринский Владимир Алексеевич09.01.1868 г.р.
Супруги
Греков Николай Иванович11.05.1907 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1908

Отец: Бобринский Владимир Алексеевич

Мать: Бобринская (Никонова) Мария Матвеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Греков Николай Иванович

Смерть
20.05.2000
Французская республика

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