Грекова (Бобринская) Софья Владимировна
женский, родилась 18.04.1908, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 20.05.2000, Французская республика
МатьБобринская (Никонова) Мария Матвеевна27.07.1883 г.р.
ОтецБобринский Владимир Алексеевич09.01.1868 г.р.
Супруги
Греков Николай Иванович11.05.1907 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1908
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.2000
Французская республика