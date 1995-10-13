Брондз Вадим Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брондз Вадим Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1995

Отец: не указан

Мать: Брондз Наталья Борисовна

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