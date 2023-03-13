Киселева Авдотья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Авдотья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1711 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Киселевъ Егоръ

Отец ребёнка: Киселевъ Степанъ

Рождение ребёнка
1732

Сын: Киселевъ Филиппъ

Отец ребёнка: Киселевъ Степанъ

Рождение ребёнка
1743

Сын: Киселевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Киселевъ Степанъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселевъ Степанъ

Смерть
1785
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область