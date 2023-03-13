Киселева Авдотья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Киселевъ Егоръ
Отец ребёнка: Киселевъ Степанъ
Рождение ребёнка
1732
Сын: Киселевъ Филиппъ
Отец ребёнка: Киселевъ Степанъ
Рождение ребёнка
1743
Сын: Киселевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Киселевъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселевъ Степанъ
Смерть
1785