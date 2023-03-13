Киселевъ Филиппъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Киселевъ Степанъ
Рождение ребёнка
1752
Сын: Киселевъ Петръ
Мать ребёнка: Киселева Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Киселевъ Никифоръ
Мать ребёнка: Киселева Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Кучина Федосья
Мать ребёнка: Киселева Татьяна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1786