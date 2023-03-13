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Киселевъ Филиппъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Киселевъ Степанъ

Мать: Киселева Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1752

Сын: Киселевъ Петръ

Мать ребёнка: Киселева Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Киселевъ Никифоръ

Мать ребёнка: Киселева Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Кучина Федосья

Мать ребёнка: Киселева Татьяна Васильева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Татьяна Васильева

Смерть
1786
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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