Сазонова (Полуфакина) Софья Азарьевна
Место рождения
Дата рождения18.09.1900
Дата смерти11.01.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1900
Бракосочетание
09.02.1918
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Жилин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
07.01.1932
Дочь: Бычкова Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Жилин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сазонов Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Сазонов Матвей Лукич
Смерть
11.01.1980
Брянск, город Брянск, Брянская область