Сазонова (Полуфакина) Софья Азарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова (Полуфакина) Софья Азарьевна

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Место рождения

Щетинина, Трубчевский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

18.09.1900

Дата смерти

11.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1900

Отец: Полуфакин Азар Никитович

Мать: Полуфакина Христина Стефановна

Щетинина, Трубчевский уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
09.02.1918

Муж: Жилин Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Жилин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Жилин Василий Сергеевич

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
07.01.1932

Дочь: Бычкова Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Жилин Василий Сергеевич

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонов Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Сазонов Матвей Лукич

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
11.01.1980
Брянск, город Брянск, Брянская область