Трегубова Александра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Трегубов Иван Андреев
Рождение ребёнка
1840
Сын: Трегубов Нил Иванов
Отец ребёнка: Трегубов Иван Андреев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Трегубов Иван Андреев
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Трегубов Иван Андреев
Рождение ребёнка
14.11.1850
Отец ребёнка: Трегубов Иван Андреев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Трегубов Иван Андреев
Смерть
Неизвестно