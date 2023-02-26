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Трегубова Александра Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Трегубов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Трегубов Иван Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Трегубов Нил Иванов

Отец ребёнка: Трегубов Иван Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Трегубов Иван Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Трегубов Василий Иванов

Отец ребёнка: Трегубов Иван Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.11.1850

Сын: Трегубов Филипп Иванов

Отец ребёнка: Трегубов Иван Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Трегубов Иван Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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