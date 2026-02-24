Долгоруков Николай Александрович
мужской, родился 10.12.1898, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 26.01.1918, Киев, Украинская ССР, СССР
ОтецДолгоруков Александр Николаевич27.12.1872 г.р.
МатьДолгорукова (Устинова) Софья Михайловна1876 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
10.12.1898
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
26.01.1918
Киев, Украинская ССР, СССР