Либик (Гультяева) Фёкла Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Либик (Гультяева) Фёкла Макаровна

Место рождения

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
11.01.1904 ст.

Муж: Либик Иван Иванович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.09.1906 ст.

Сын: Либик Михаил Иванович

Отец ребёнка: Либик Иван Иванович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.08.1910 ст.

Сын: Либик Василий Иванович

Отец ребёнка: Либик Иван Иванович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1911 ст.

Сын: Либик Павел Иванович

Отец ребёнка: Либик Иван Иванович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.07.1913 ст.

Дочь: Либик Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Либик Иван Иванович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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