Либик (Гультяева) Фёкла Макаровна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1904 ст.
Муж: Либик Иван Иванович
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.09.1906 ст.
Отец ребёнка: Либик Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1910 ст.
Отец ребёнка: Либик Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.11.1911 ст.
Сын: Либик Павел Иванович
Отец ребёнка: Либик Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1913 ст.
Дочь: Либик Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Либик Иван Иванович
Смерть
Неизвестно