Латышева Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛатышева Вера Васильевна

Латышева Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Латышева Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Латышев Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
13.02.1904 ст.

Сын: Латышев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Латышев Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Латышев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Латышев Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
29.06.1909 ст.

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Латышев Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
10.04.1913 ст.

Сын: Латышев Симеон Алексеевич

Отец ребёнка: Латышев Алексей Сергеевич

Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышев Алексей Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно