Латышева Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Латышева Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Латышев Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
13.02.1904 ст.
Сын: Латышев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Латышев Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Латышев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Латышев Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
29.06.1909 ст.
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Латышев Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
10.04.1913 ст.
Сын: Латышев Симеон Алексеевич
Отец ребёнка: Латышев Алексей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно