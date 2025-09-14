Бобринский Алексей Владимирович
мужской, родился 07.01.1910, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 06.04.1974, город Корбейл, округ Ниписсинг, Онтарио, Канада
МатьБобринская (Никонова) Мария Матвеевна27.07.1883 г.р.
ОтецБобринский Владимир Алексеевич09.01.1868 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
07.01.1910
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
06.04.1974
город Корбейл, округ Ниписсинг, Онтарио, Канада