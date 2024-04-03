Челушкин Федул Михайлович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения28.03.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.03.1830
Отец: Челушкин Михаил Григорьевич
Мать: Челушкина Мария
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
28.03.1830
Никольская церковь села Лычное
Крещен иереем Георгием. ГАРО 627/248/52, л.110 об. | Восприемники: Дионисий Фомин и Евдокия Селиверстова
Смерть
Неизвестно