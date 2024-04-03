Челушкин Федул Михайлович 28.03.1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Федул Михайлович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

28.03.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1830

Отец: Челушкин Михаил Григорьевич

Мать: Челушкина Мария

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
28.03.1830
Никольская церковь села Лычное
Крещен иереем Георгием. ГАРО 627/248/52, л.110 об. | Восприемники: Дионисий Фомин и Евдокия Селиверстова
Смерть
Неизвестно

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