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Женский

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Не указан

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Не указана

Дети

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АБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Птицын Николай Павлович

Отец ребёнка: Птицын Павел

д.Сельцо Дятьковского района Орловской(ныне Брянской) обл.
Рождение ребёнка
1882

Сын: Птицын Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Птицын Павел

д.Сельцо Дятьковского района Орловской(ныне Брянской) обл.
Рождение ребёнка
1885

Сын: Птицын Сергей Павлович

Отец ребёнка: Птицын Павел

д.Сельцо Дятьковского района Орловской(ныне Брянской) обл.
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