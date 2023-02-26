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Прокопий Никитин
Прокопий Никитин
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Место рождения
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения
1778
Дата смерти
17.08.1831
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец:
?
Мать:
?
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.08.1831
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: холера
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