Прокопий Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопий Никитин

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1778

Дата смерти

17.08.1831

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: ?

Мать: ?

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.08.1831
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: холера
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