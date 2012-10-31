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Нугуманова Полина Артемовна
Нугуманова Полина Артемовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.10.2012
Пол
Женский
Отец
Нугуманов Артем Асхатович
1982 г.р.
Мать
Нугуманова (Ожегова) Марина Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
МН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.2012
Отец:
Нугуманов Артем Асхатович
Мать:
Нугуманова Марина Николаевна
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