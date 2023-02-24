Алтухов Василий
Место рожденияг. Мары
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2007
ПолМужской
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Анастасия Андреевна
г. Мары
Рождение ребёнка
12.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Мары
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2007
г. Мары