Алтухов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтухов Василий

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Место рождения

г. Мары

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Анастасия Андреевна

г. Мары
Рождение ребёнка
12.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Мары
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2007
г. Мары
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